Брат Ямала став героєм соцмереж завдяки вірусному святкування голу збірної Іспанії

Збірна Іспанії впевнено розібралася з Австрією (3:0) та без зайвих нервів вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Проте після фінального свистка головною темою для обговорень несподівано став не автор голів і навіть не Ламін Ямал.

18-річний вінгер Барселони вкотре був одним із найактивніших на полі. Хоча цього разу він не записав до свого активу ні гола, ні результативної передачі, проте постійно створював небезпеку біля воріт суперника.

Втім, справжнім героєм соцмереж після гри став його молодший брат Кейне. Камери зафіксували неймовірно емоційне святкування хлопчика після фінального свистка.

Малюк буквально не міг всидіти на місці, стрибав від щастя та на весь голос вигукував: "¡Vamos!" — один із найвідоміших іспанських вигуків. Саме ця пристрасть і зробила його зіркою соцмереж.

Нагадаємо, самого Ламіна Ямала було визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Австрії.

Матч 1/8 фіналу "Фурія Роха" проведе 6 липня, суперником стане збірна Португалії. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.