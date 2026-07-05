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Для мене він – найвидатніший футболіст в історії: зірка Барселони назвав фінал мрії ЧС-2026

Денис Іваненко — 5 липня 2026, 10:29
Для мене він – найвидатніший футболіст в історії: зірка Барселони назвав фінал мрії ЧС-2026
Педрі
Getty Images

Півзахисник збірної Іспанії Педрі поділився думками щодо перспектив "Фурії Рохи" на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає As.

Він висловився про можливий фінал проти Аргентини та оцінив виступи Ліонеля Мессі, який вже забив сім голів на турнірі. Футболіст Барселони заявив, що зустріч із чинними чемпіонами світу в матчі за "золото" стала б особливою подією.

"Це була б мрія, тому що це означало б, що ми вийшли до фіналу чемпіонату світу. Це був би чудовий знак. Я із задоволенням спостерігаю за грою Мессі. Мені вже довелося насолоджуватися нею, коли ми тренувалися разом.

Те, що він робить, – неймовірно. Те, що він показує у такому віці, можливе лише завдяки його таланту. Для мене він – найвидатніший футболіст в історії", – заявив Педрі.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Іспанія зіграє з Португалією, а Аргентині протистоятиме Єгипет. "Альбіселесте" і "Фурія Роха" перебувають у різних половинах турнірної сітки, тож можуть перетнутись на футбольному полі лише у фіналі або матчі за "бронзу".

Нагадаємо, що напередодні визначилась перша чвертьфінальна пара чемпіонату світу. Поєдинок відбудеться 9 липня о 23:00 за київським часом.

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