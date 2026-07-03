Володимир Кличко назвав свого футбольного кумира

Легенда світового боксу Володимир Кличко (64-5, 54 КО) зізнався, що для нього Андрій Шевченко – футбольний кумир.

Про це колишній боксер розповів болгарським журналістам із видання Sportal.bg під час свого візиту до Софії.

"Ми дружимо та підтримуємо з ним (Шевченком – прим.) зв'язок, він абсолютний кумир у футболі. Якщо подумати, ФІФА – це світова федерація, УЄФА – європейська, яка дуже сильна. Те саме стосується і боксу. Між футболом і боксом багато спільного. Європейська федерація боксу, безумовно, одна з найсильніших. Я з нетерпінням чекаю чемпіонату Європи в Софії у вересні, щоб ми могли побачити нових зірок", – сказав Володимир.

Він зізнався, що вболівав на ЧС-2026 за збірну Німеччини, а після її вильоту не знає, кому буде симпатизувати.

"Я вболівав за Німеччину, бо моя Україна не грала. Німеччина – це мій другий дім. Після їхнього вильоту я не знаю, за кого вболіватиму", – додав Кличко.

Нагадаємо, сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин вболівав на чемпіонаті світу за команду Японії.