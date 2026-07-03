Швейцарія та Алжир назвали стартові склади на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Тренерські штаби Швейцарії та Алжиру визначились зі стартовими складами на матч 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Швейцарія: Кобель – Родрігес, Аканджі, Ельведі, Закарія – Джака, Фройлер, Варгас, Манзамбі, Ндоє – Емболо

Our XI for the Round of 32 🇨🇭💪🏽



📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/QWN9etuKiu — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 3, 2026

Алжир : Зідан – Аїт-Нурі, Бенсебаїні, Манді, Бельгалі – Бенталеб, Зеррукі, Шаїбі, Ауар, Марез – Маза

Поєдинок на "Бі-Сі Плейс" у Ванкувері розпочнеться о 6:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Мурата Якіна, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,93. Нічия – 3,33. Виграш африканців – 4,50.

Прохід швейцарців до наступної стадії турніру – 1,45. На те, що Алжир проб'ється до 1/8 фіналу – 2,83.

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Нагадаємо, що напередодні збірна Португалії пробилась до 1/8 фіналу. Вона здолала Хорватію, вирвавши перемогу в компенсований час.