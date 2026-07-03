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Аргентина – Кабо-Верде: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 3 липня 2026, 05:35
Аргентина – Кабо-Верде: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026
Аргентина – Кабо-Верде, коефіцієнти на матч плейоф ЧС-2026
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Аргентини та Кабо-Верде.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,18. Нічия – 7,00. Виграш африканців – 19,00.

Прохід "альбіселесте" до наступної стадії турніру – 1,07. На те, що "сині акули" проб'ються до 1/8 фіналу – 9,00.

Протистояння відбудеться 4 липня на "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає о 1:00 за київським часом.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє проти Австралії або Єгипту.

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Нагадаємо, що напередодні очікуваннями від майбутнього поєдинку ділився Ліонель Скалоні. Тренер аргентинців очікує на непросте протистояння.

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