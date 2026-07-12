Італійський клуб виставив на продаж українського нападника

Емполі виставив на трансфер українського нападника Богдана Попова.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними видання, клуб розраховує отримати кошти щонайменше від двох трансферів із числа Гваріно, Еліа, Шпенді та Попова.

Причиною стало те, що команда українця перебуває на просунутій стадії переговорів з американським інвестиційним фондом щодо продажу контрольного пакета акцій, адже нинішня модель розвитку клубу, заснована на підготовці молодих футболістів і прибутках від їхніх трансферів, уже не є достатньою для забезпечення стабільного функціонування.

Нагадаємо, що Богдан доєднався до структури Емполі восени 2023-го. За першу команду провів вже 24 гри, у яких відзначився 5 голами (сезон-2025/26).

Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Попова може підписати Аталанта.