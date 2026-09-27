Михавко потрапив до рейтингу найкращих центрбеків світу віком до 22 років поточного сезону за версією CIES

Гравець київського Динамо Тарас Михавко посів сьоме місце у рейтингу найкращих центральних захисників світу віком до 22 років у поточному сезоні за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

Відповідний топ був опублікований у соцмережах організації.

Дії українського оборонця було оцінено в 79,6 бала. Михавку не вистачило чотири десятих, аби випередити у списку гравця німецького Кельна Джамая Сімпсона-Пьюзі.

Список найкращих центрбеків у цій віковій категорії очолює футболіст Барселони Пау Кубарсі. Його виступам у поточній кампанії дали оцінку 85,8 бала. Друге місце із 85,6 балами посів француз Жеремі Жаке з Ліверпуля. Трійку лідерів закрив гравець мадридського Реала Дін Гейсен (84,9).

Для створення цього рейтингу аналітики проаналізували 70 футбольних ліг світу.

Топ-10 центральних захисників (U-22) за версією CIES:

Пау Кубарсі (Барселона) – 85,8 бала Жеремі Жаке (Ліверпуль) – 85,6 Дін Гейсен (Реал Мадрид) – 84,9 Хакобо Рамон (Комо) – 81,1 Лука Вушкович (Брайтон) – 80,3 Джамаї Сімпсон-Пьюзі (Кельн) – 80,0 Тарас Михавко (Динамо Київ) – 79,6 Стефан Гудель (Црвена Звезда) – 79,4 Матвєй Бардачов (Факел, РФ) – 79,2 Бенні Фельдман (Маккабі Нетанья) – 79,0

Нагадаємо, що напередодні Михавка викликали до заявки національної збірної України на стартові матчі Ліги націй. 21-річний оборонець Динамо у матчі 1-го туру проти Угорщини (1:0 – перемога команди Андреа Мальдери) участі не брав.

У поточному сезоні Михавко відіграв 13 матчів на клубному рівні, у яких результативними діями не відзначався.