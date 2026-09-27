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Михавко потрапив до рейтингу найкращих центрбеків світу віком до 22 років поточного сезону за версією CIES

Микола Літвінов — 27 вересня 2026, 10:28
Михавко потрапив до рейтингу найкращих центрбеків світу віком до 22 років поточного сезону за версією CIES
Тарас Михавко
ФК Динамо Київ

Гравець київського Динамо Тарас Михавко посів сьоме місце у рейтингу найкращих центральних захисників світу віком до 22 років у поточному сезоні за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

Відповідний топ був опублікований у соцмережах організації.

Дії українського оборонця було оцінено в 79,6 бала. Михавку не вистачило чотири десятих, аби випередити у списку гравця німецького Кельна Джамая Сімпсона-Пьюзі.

Список найкращих центрбеків у цій віковій категорії очолює футболіст Барселони Пау Кубарсі. Його виступам у поточній кампанії дали оцінку 85,8 бала. Друге місце із 85,6 балами посів француз Жеремі Жаке з Ліверпуля. Трійку лідерів закрив гравець мадридського Реала Дін Гейсен (84,9).

Для створення цього рейтингу аналітики проаналізували 70 футбольних ліг світу.

Топ-10 центральних захисників (U-22) за версією CIES:

  1. Пау Кубарсі (Барселона) – 85,8 бала
  2. Жеремі Жаке (Ліверпуль) – 85,6
  3. Дін Гейсен (Реал Мадрид) – 84,9
  4. Хакобо Рамон (Комо) – 81,1
  5. Лука Вушкович (Брайтон) – 80,3
  6. Джамаї Сімпсон-Пьюзі (Кельн) – 80,0
  7. Тарас Михавко (Динамо Київ) – 79,6
  8. Стефан Гудель (Црвена Звезда) – 79,4
  9. Матвєй Бардачов (Факел, РФ) – 79,2
  10. Бенні Фельдман (Маккабі Нетанья) – 79,0

Нагадаємо, що напередодні Михавка викликали до заявки національної збірної України на стартові матчі Ліги націй. 21-річний оборонець Динамо у матчі 1-го туру проти Угорщини (1:0 перемога команди Андреа Мальдери) участі не брав.

У поточному сезоні Михавко відіграв 13 матчів на клубному рівні, у яких результативними діями не відзначався.

Тарас Михавко

Тарас Михавко

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