Український форвард Попов приніс Емполі перемогу в Серії В

У матчі 3 туру італійської Серії В Емполі на виїзді здолав Каррарезе з рахунком 1:0.

Єдиним голом у поєдинку відзначився 19-річний український нападник Богдан Попов. Форвард вийшов на заміну на 61-й хвилині, а вже через 13 хвилин влучним ударом головою переправив м'яч у сітку воріт.

Чемпіонат Італії – Серія В

3 тур, 5 вересня

Каррарезе – Емполі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 74 Попов

Свій наступний поєдинок Емполі проведе 11 вересня з Ареццо.

Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 2,8 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Попова може підписати Аталанта.