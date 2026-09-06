Український форвард Попов приніс Емполі перемогу в Серії В
У матчі 3 туру італійської Серії В Емполі на виїзді здолав Каррарезе з рахунком 1:0.
Єдиним голом у поєдинку відзначився 19-річний український нападник Богдан Попов. Форвард вийшов на заміну на 61-й хвилині, а вже через 13 хвилин влучним ударом головою переправив м'яч у сітку воріт.
Чемпіонат Італії – Серія В
3 тур, 5 вересня
Каррарезе – Емполі 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 74 Попов
Свій наступний поєдинок Емполі проведе 11 вересня з Ареццо.
Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 2,8 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що Попова може підписати Аталанта.