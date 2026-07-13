Переговори йдуть нелегко: агент Попова – про трансфер українського нападника

Андрій Головаш, агент українського нападника Емполі Богдана Попова, підтвердив інформацію про те, що клуб виставив футболіста на трансфер.

Його слова передає "Український футбол."

Стратегія клубу спрямована на виживання шляхом продажу гравців, на яких є попит. В Емполі знають ціну форварда, тому переговори з потенційними покупцями проходять непросто.

"В Емполі є фінансові проблеми, і, як на мене, це закономірно, бо за останні роки зроблено багато помилок. Клуб розраховує продати провідних гравців, розглядаючи їх як єдиний на сьогодні реальний актив. Простіше кажучи, тих, на кого є попит. Серед них і Богдан Попов, що цілком зрозуміло. Крім Богдана, мова йде про найкращого бомбардира команди Стівена Шпенді, основного вінгера Сальваторе Ілія та талановитого захисника Габріеле Гуаріно. Процес іде, але це не значить, що все так просто. Емполі розуміє вартість свого активу, і тому переговори з потенційними покупцями йдуть досить нелегко. Що стосується продажу клубу американцям, то мова про це йде вже кілька років, але досі нічого не сталося", – сказав він.

Агент відзначив, що вони не будуть ухвалювати поспішних рішень. Пріоритетом є професійний розвиток гравця.

"Що стосується нашої позиції, то ми спокійно спостерігаємо за розвитком подій. Але в будь-якому випадку рішення буде прийнято виключно з позиції найкращих перспектив для розвитку футболіста", – сказав Головаш.

Нагадаємо, що Богдан доєднався до структури Емполі восени 2023-го. За першу команду провів вже 24 гри, у яких відзначився 5 голами (сезон-2025/26).

Контракт 19-річного українця з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Попова може підписати Аталанта.