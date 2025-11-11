Тренер ЛНЗ пояснив перемоги над Динамо та Шахтарем

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов вважає, що його команда здобула перемоги над Динамо та Шахтарем завдяки організації гри.

Його слова передає Український футбол.

"Проти таких команд, як Динамо, Шахтар, Полісся, у першу чергу, треба грати максимально організовано й щоб практично жоден футболіст не випадав із загального малюнку. Усі хлопці діяли з повною самовіддачею. Тільки так можна досягнути результату проти сильних суперників.

Яка тактика допомагає обігрувати грандів? Звичайно, що ми вивчаємо кожного суперника й безпосередньо під нього підбираємо тактику.

У першу чергу, повторюся, ми досягаємо результату завдяки організації гри, яка допомагає нам мінімізувати кількість небезпечних моментів біля власних воріт. Це дуже важливо, коли ти надійно граєш у захисті й не дозволяєш спокійно почуватися й робити на полі будь-що футболістам Шахтаря або Динамо.

Також, звичайно, ми дуже довго готувалися, аби якісно зіграти у перехідних фазах. Побачили, що в Динамо є проблема при переході з атаки в оборону. Добре, що вдалося втілити це на полі", – заявив Пономарьов.