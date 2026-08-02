Потрібно налаштовуватися на серйозну гру: тренер ЛНЗ – про майбутній матч проти Буковини у 1 турі УПЛ
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від матчу 1-го туру УПЛ проти Буковини, наголосивши, що на його команду очікує серйозна гра.
Слова наставника наводить пресслужба черкаського клубу.
"Хороша команда. У них була одна поразка в Першій лізі за весь чемпіонат. У кубковому матчі ми зустрічалися з ними. Потрібно налаштовуватися на серйозну гру.
Я переконаний, що минулого року дуже важко було передбачити результати матчів. Переконаний, що й цього року також так буде, тому що буде хороша конкуренція в чемпіонаті. Я вважаю, що Буковина також спробує конкурувати, поборотися за місце якомога вище в чемпіонаті", – сказав Пономарьов.
Матч Буковина – ЛНЗ відбудеться у понеділок, 3 серпня. Початок о 15:30.
Як відомо, напередодні черкаський клуб завершив виступи у Лізі конференцій, вибувши у 2-му раунді від бельгійського Гента.