Потрібно налаштовуватися на серйозну гру: тренер ЛНЗ – про майбутній матч проти Буковини у 1 турі УПЛ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від матчу 1-го туру УПЛ проти Буковини, наголосивши, що на його команду очікує серйозна гра.

Слова наставника наводить пресслужба черкаського клубу.

"Хороша команда. У них була одна поразка в Першій лізі за весь чемпіонат. У кубковому матчі ми зустрічалися з ними. Потрібно налаштовуватися на серйозну гру.



Я переконаний, що минулого року дуже важко було передбачити результати матчів. Переконаний, що й цього року також так буде, тому що буде хороша конкуренція в чемпіонаті. Я вважаю, що Буковина також спробує конкурувати, поборотися за місце якомога вище в чемпіонаті", – сказав Пономарьов.