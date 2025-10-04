Пономаренко – про вихід із групи на ЧС-2025: Ми бились за усю націю

Нападник збірної України Матвій Пономаренко поділився емоціями від перемоги команди над Парагваєм, яка дозволила пробитись в 1/8 фіналу.

Футболіст Динамо поспілкувався з пресслужбою УАФ.

"У нас чудова команда, прекрасний тренерський штаб. Ми отримували правильні вказівки, розбирали кожного суперника та мали тактику під кожну збірну – саме тому такий результат.

Кожен хлопець виходив з мотивацією. Це чемпіонат світу, тим паче в країні зараз така ситуація, ми бились за усю націю, за усю Україну. Тому я дякую усім причетним за можливість грати тут на такому турнірі", – розповів Пономаренко.

Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Парагваєм доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки гри з Парагваєм підбив головний тренер команди Дмитро Михайленко.