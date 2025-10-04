Вирішальний гол Пономаренка після сольного проходу в огляді матчі Україна – Парагвай
Фото Андрія Ющака/УАФ
Напередодні збірна України переграла Парагвай та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу до 20 років.
Вирішальну роль зіграли заміни Дмитра Михайленка – свіжий Матвій Пономаренко точним ударом наприкінці матчу приніс команді перемогу та місце у плейоф.
Відеоогляд матчу України – Парагвай
Чемпіона світу з футболу U-20
Група B, 3 тур
Голи: 1:0 – Деркач (46), 1:1 – Міно (69), 2:1 – Пономаренко (80)
Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.
Раніше підсумки гри з Парагваєм підбив головний тренер команди Дмитро Михайленко.