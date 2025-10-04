Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вирішальний гол Пономаренка після сольного проходу в огляді матчі Україна – Парагвай

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 10:10
Вирішальний гол Пономаренка після сольного проходу в огляді матчі Україна – Парагвай
Фото Андрія Ющака/УАФ

Напередодні збірна України переграла Парагвай та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу до 20 років.

Вирішальну роль зіграли заміни Дмитра Михайленка – свіжий Матвій Пономаренко точним ударом наприкінці матчу приніс команді перемогу та місце у плейоф.

Відеоогляд матчу України – Парагвай

Чемпіона світу з футболу U-20
Група B, 3 тур

Україна – Парагвай 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Деркач (46), 1:1 – Міно (69), 2:1 – Пономаренко (80)

Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.

Раніше підсумки гри з Парагваєм підбив головний тренер команди Дмитро Михайленко.

ВІДЕООГЛЯД Збірна України U-20 Чемпіонат світу U-20 Збірна Парагваю з футболу

Збірна України U-20

Синчук прокоментував перемогу України U-20 над Парагваєм
Михайленко – про перемогу над Парагваєм: Вирішили зробити заміни й гірше не стало
Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів
Визначився найкращий гравець матчу Україна – Парагвай
Збірна України U-20 перемогла Парагвай та з першого місця вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2025

Останні новини