Воротар Металіста 1925 оцінив втрату Пономаренка для Динамо перед матчем УПЛ

Голкіпер харківського Металіста 1925 Данило Варакута висловився щодо дискваліфікації форварда Динамо Матвія Пономаренка, через яку той пропустить матч 23-го туру УПЛ.

Слова 24-річного футболіста передає Sport.ua.

На думку Варакути, відсутність головного бомбардира Динамо полегшить завдання оборонцям Металіста 1925.

"У киян чимало класних виконавців в атакуючій лінії, проте Пономаренко зараз набрав дуже хорошу форму, забивав у кожному матчі, зумів навіть відзначитися за збірну України у своєму дебютному поєдинку. Тому на даний момент – це головна ударна сила динамівців", – сказав Варакута.

У турнірній таблиці Динамо та Металіст 1925 йдуть на 4 та 5 місцях відповідно.

Нагадаємо, що Матвій Пономаренко заробив червону картку в попередньому матчі Динамо проти Карпат (0:1). На рахунку нападника 9 голів в 11 матчах чемпіонату.

У турнірній таблиці Динамо та Металіст 1925 йдуть на 4 та 5 місцях відповідно. Суперників розділяють 6 очок, але у харків'ян є гра в запасі.

Поєдинок 23-го туру УПЛ Металіст 1925 – Динамо відбудеться у суботу, 11 квітня. Матч у Житомирі розпочнеться о 15:30.

