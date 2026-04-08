Після вилучення в матчі з Карпатами лідер Динамо одружився

Олександр Булава — 8 квітня 2026, 20:00
Після вилучення в матчі з Карпатами лідер Динамо одружився
Матвій Пономаренко
Динамо Київ

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко одружився.

Про це він розповів в Instagram.

Нападник показав світлину з нареченою, в руках він тримає свідоцтво про одруження.

"Найкрасивіша", – підписав світлину футболіст.

Нагадаємо, у попередньому турі чемпіонату України Матвієнко отримав червону картку у грі з Карпатами. Матвій покинув поле вже у компенсований до матчу час, не збільшивши свою статистику у перегонах бомбардирів УПЛ, де він наразі лідирує – 9 м'ячів в 11 зустрічах.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився мінімальною перемогою Карпат над Динамо (1:0) завдяки швидкому голу Бубакара Фаала.

У наступному турі команда Ігоря Костюка зіграє на виїзді проти харківського Металіста 1925 (11 червня о 15:30).

Динамо Київ Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко

