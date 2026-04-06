У мене не було ніякої агресії, – Пономаренко відреагував на своє вилучення у матчі проти Карпат

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко висловився про своє вилучення у матчі 22 туру УПЛ проти львівських Карпат.

Про це він розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Молодий футболіст киян не став сперечатись із арбітром та спокійно прийняв рішення рефері. Пономаренко запевнив, що не навмисно наступив на капітана "левів" Владислава Бабогло після очної боротьби.

"Якщо рефері дав, значить, заслужено. Я вставав, дивлюсь, на мене людина просто налітає зверху. В мене не було думки зачепити його. У мене не було ніякої агресії. Я хотів встати і продовжити гру. Дивлюсь, вже заворушка, і на мене всі летять. Добре, якщо червона, то червона", – сказав Матвій.

За цей фол на центрбеку "левів" 20-річний нападник отримав свою другу жовту картку та залишив господарів у меншості. Матвій покинув поле вже у компенсований до матчу час, не збільшивши свою статистику у перегонах бомбардирів УПЛ, де він наразі лідирує – 9 м'ячів в 11 зустрічах.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився мінімальною перемогою Карпат над Динамо (1:0) завдяки швидкому голу Бубакара Фаала.

Додамо, що львівський клуб набрав вже 29 балів та посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26. Динамо ж із 41 очком продовжує йти на 4-й позиції.

У наступному турі команда Ігоря Костюка зіграє на виїзді проти харківського Металіста 1925 (11 червня о 15:30), а львів'яни приймуть Олександрію (11 квітня о 13:00).

