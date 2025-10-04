Михайленко – про перемогу над Парагваєм: Вирішили зробити заміни й гірше не стало
Дмитро Михайленко
УАФ
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу команди над Парагваєм в третьому турі групового етапу ЧС-2025.
Слова фахівця з флешінтерв'ю наводить Суспільне Спорт.
"Важко грати через два дні на третій. У нас є гравці, які можуть вийти та допомогти команді – я казав хлопцям, що усі матимуть ігрові хвилини.
Побачили, що дехто втомився. Вирішили зробити заміни – гірше не стало. Заміни бувають результативними: я задоволений і Пономаренком, і Деркачем. Вони вийшли вмотивованими і доля їх нагородила", – сказав Михайленко.
Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.
Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).
Також сьогодні вночі завершилось ще два матчі групового етапу, де визначився черговий учасник 1/8 фіналу.