Михайленко – про перемогу над Парагваєм: Вирішили зробити заміни й гірше не стало

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу команди над Парагваєм в третьому турі групового етапу ЧС-2025.

Слова фахівця з флешінтерв'ю наводить Суспільне Спорт.

"Важко грати через два дні на третій. У нас є гравці, які можуть вийти та допомогти команді – я казав хлопцям, що усі матимуть ігрові хвилини.

Побачили, що дехто втомився. Вирішили зробити заміни – гірше не стало. Заміни бувають результативними: я задоволений і Пономаренком, і Деркачем. Вони вийшли вмотивованими і доля їх нагородила", – сказав Михайленко.

Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).

Також сьогодні вночі завершилось ще два матчі групового етапу, де визначився черговий учасник 1/8 фіналу.