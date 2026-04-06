Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Будуть виганяти через гру: Маркевич розкритикував Пономаренка за матч з Карпатами

Олександр Булава — 6 квітня 2026, 21:53
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич відреагував на вилучення нападника Динамо Матвія Пономаренка у матчі з Карпатами у чемпіонаті України.

Слова фахівця цитує Футбол 24.

На 80-й хвилині зустрічі Пономаренко забив гол у ворота Домчака. Суддя матчу Дмитро Панчишин спочатку вказав на центр поля, але після підказки арбітра ВАР скасував результативний удар форварда.

"Гол Пономаренка скоріше був, аніж не був.

Емоційна реакція нападника та вилучення? Скажімо так, потрібно тримати емоції при собі. Зрозуміло, що він ще молодий і емоційний, але як нападника його постійно провокуватимуть. Якщо він реагуватиме так на всі подібні моменти на полі – його будуть виганяти через гру", – сказав Маркевич.

Раніше колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар пояснив, чому в Пономаренка відібрали гол.

Читайте також :
Зазначимо, що в турнірній таблиці Динамо з 41 очком йде на четвертому місці. Житомирське Полісся випереджає "біло-синіх" на два залікові пункти.

Динамо Київ Мирон Маркевич Матвій Пономаренко

Мирон Маркевич

Останні новини