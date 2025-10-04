Українська правда
Нагорняк – про поразку Епіцентра від Зорі: Я помилився зі складом

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 07:07
Сергій Нагорняк
Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк висловився про поразку команди від Зорі в матчі восьмого туру УПЛ. 

Фахівець поспілкувався зі студією УПЛ ТБ.

"Нам важко даються матчі – ми знову пропускаємо після грубих помилок. Коли пропустив перший гол, то вже треба більше атакувати. Я не можу вам пояснити ці помилки, але це роблять одні й ті самі футболісти. Це вже не вперше, з Кривбасом було так само, але Зоря дуже організовано захищалась.
Те, що трапилось – суто моя провина. Я хлопцям сказав, що це я помилився з основним складом. Але я задоволений тим, як ми грали у другому таймі, як ми ризикували. Зрозуміло, що Зоря захищала результат", – розповів Нагорняк.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Епіцентр – Зоря доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки гри підбив головний тренер луганців Віктор Скрипник.

Чемпіонат України, УПЛ Сергій Нагорняк Зоря Луганськ Епіцентр Кам'янець-Подільський

Епіцентр Кам'янець-Подільський

