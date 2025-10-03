Зоря здолала Епіцентр у 8 турі УПЛ

У п'ятницю, 3 жовтня, відбувся другий матч у межах 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, у якому луганська Зоря на виїзді обіграла Епіцентр з Кам'янця-Подільського.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Вирішальний у грі став перший тайм, де гості змогли вийти вперед вже на 5-й хвилині гри. Боснійський легіонер Неманья Анджушич завдяки чудовим індивідуальним діям переграв воротаря та відправив м'яч у сітку.

Зоря подвоїла перевагу на 34-й хвилині гри після стрімкої атаки. М'яч куту штрафного майданчика опинився у Романа Вантуха, який потужним ударом пробив Білика.

У другій половині гри Епіцентр намагався вирівняти ситуацію, в той час, як Зоря намагалася підловити суперника на контратаках. У підсумку господарі поля змогли скоротити відставання лише на останніх компенсованій хвилині гри – відзначився іспанець Ніль Коч Монтанья.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 3 жовтня

Епіцентр (Кам'янець-Подільський) – Зоря (Луганськ) 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Анджушич 0:2 – 34 Вантух, 1:2 – 90+4 Монтанья

Епіцентр: Білик, Коч Монтанья, Мороз, Григоращук (Ліповуз, 46), Климець, Себеріо (Беженар, 57), Кирюханцев (Ляшенко, 63), Демченко (Танчик, 46), Джеоване, Хоакінете, Борячук (Сидун, 63)





Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Яньїч, Жунінью, Дришлюк (Олівейра, 90+2), Попара (Головкін, 88), Анджушич (Маткевич, 77), Слесар (Саленко, 71), Вантух, Будківський

Попередження: 48 Себеріо, 89 Коч – 12 Слесар, 79 Яньїч, 89 Будківський

Перемога дозволила Зорі піднятися на сьоме місце у турнірній таблиці з 11 очками в активі. Епіцентр йде останнім, маючи одну перемогу у 8 матчах.

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Колос вдома поступився Руху.