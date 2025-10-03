Вони завжди грають вперед: Скрипник – про перемогу над Епіцентром

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник задоволений грою команди у переможному матчі над Епіцентром у 8 турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Дуже задоволені, що перемогли сьогодні. Дуже добре знаю тренера Епіцентра. Вони завжди грають вперед. Складно грати проти них, але гол, який ми забили на самому початку поєдинку, напевно, заспокоїв нас. Грали по рахунку. Були можливості та простір для атак. Були дуже гарні шанси забити ще.

Головне, що здобули важку, але важливу для нас перемогу. Знаємо, над чим далі працювати. Зараз перерва, хлопці трохи відпочинуть та будемо готуватися до Динамо", – сказав тренер.