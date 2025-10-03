Зоря з голами Анджушич та Вантуха переграла Епіцентр: огляд матчу УПЛ
Епіцентр поступився Зорі у межах 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Огляд матчу
Зоря потужно розпочала поєдинок, вже на 5-й хвилині гри боснієць Неманья Анджушич переграв воротаря та відправив м'яч у сітку. На 34-й хвилині луганський клуб подвоїв перевагу після потужного удару Романа Вантуха.
Епіцентр зміг відповісти влучним ударом наприкінці зустрічі, відзначився іспанець Ніль Коч Монтанья.
Чемпіонат України – УПЛ
8 тур, 3 жовтня
Епіцентр (Кам'янець-Подільський) – Зоря (Луганськ) 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 5 Анджушич 0:2 – 34 Вантух, 1:2 – 90+4 Монтанья
Епіцентр: Білик, Коч Монтанья, Мороз, Григоращук (Ліповуз, 46), Климець, Себеріо (Беженар, 57), Кирюханцев (Ляшенко, 63), Демченко (Танчик, 46), Джеоване, Хоакінете, Борячук (Сидун, 63)
Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Яньїч, Жунінью, Дришлюк (Олівейра, 90+2), Попара (Головкін, 88), Анджушич (Маткевич, 77), Слесар (Саленко, 71), Вантух, Будківський
Попередження: 48 Себеріо, 89 Коч – 12 Слесар, 79 Яньїч, 89 Будківський
Перемога дозволила Зорі піднятися на сьоме місце у турнірній таблиці з 11 очками в активі. Епіцентр йде останнім, маючи одну перемогу у 8 матчах.
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Колос вдома поступився Руху.