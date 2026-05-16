Абсолютно рівна гра: Нагорняк – про нічию Епіцентра з Металістом 1925

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк оцінив нічию з Металістом 1925 (1:1) у 29-му турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у коментарі УПЛ-ТБ.

"Абсолютно рівна гра була. Можливо, трошки і нашій команді, і команді суперника не вистачало мотивації. Давайте так: вони за дивних обставин могли добратися до єврокубків, ми за дивних обставин могли бути в перехідних матчах.

Але вважаю, сьогодні була цікава гра. Ми в першому таймі дали зіграти тим, хто трошки менше грав, дали проявити себе. У другому таймі вимушено ми трошки перебудувалися, випустили наших провідних гравців – налагодили гру й абсолютно заслужено зрівняли рахунок.

Щодо попередніх матчів. Я не знаю, як сказати, коли ми в трьох поспіль матчах, які мали бути виграшними, пропускали на останніх секундах – це трошки впевненості не додавало. Але не будемо гнівити Бога – в минулому матчі наш воротар врятував нас на 90+8 хвилині й ми виграли.

Те, що не програємо – трошки хлопці відчули впевненість, відчули, що можна грати в УПЛ, особливо це стосується тих хлопців, які перший сезон проводять. Вони вже трошки оббилися – думаю, вони будуть тільки сильнішими", – підсумував Нагорняк.