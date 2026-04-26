Шахтар зіграє проти Кудрівки експериментальним складом

Сьогодні, 26 квітня, донецький Шахтар зіграє проти Кудрівки в межах 25-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Тренерські штаби команд уже визначилися зі стартовими складами. Про це повідомляє УПЛ.

Шахтар: Твардовський, Траоре, Сантос, Невертон, Ізакі, Азаров, Грам, Бондаренко, Матвієнко, Очеретько, Лукас

Кудрівка: Яшков, Коллахуазо, Потімков, Векляк, Мачелюк, Гусєв, Кая Макоссо, Думанюк, Сторчоус, Овусу, Таіні

На думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є Шахтар, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,20. Натомість на успіх Кудрівка можна поставити з коефіцієнтом 16,00, на нічию – 6,66.

У першому колі Шахтар розгромив Кудрівку (4:0). У складі "гірників" дублем відзначився бразилець Кауан Еліас, а ще по одному голу забили Олег Очеретько та Антон Глущенко.

Зазначимо, що Шахтар впевнено лідирує в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи черкаський ЛНЗ на 6 очок. Натомість Кудрівка перебуває в зоні перехідних матчів на 13-му місці, маючи в активі 21 бал.

