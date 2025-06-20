Дебютант УПЛ припинить співпрацю одразу з чотирма футболістами – ЗМІ

СК Полтава може припинити співпрацю одразу з чотирма гравцями.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, йдеться про захисників Іллю Ходула (6 матчів) та Дениса Червінського (3 гри), хавбека Володимира Тименка (7 матчів) та форварда Богдана Шмигельського (8 поєдинків).

За підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ.

Як відомо, Полтава та Ворскла не поділили стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Однойменна з містом команда надала договір до УАФ про спільне використання спортивних споруд.

Згодом у Ворсклі повідомили, що договір на використання стосувався лише тренувального поля зі штучним покриттям. У підсумку Полтава вирішила питання із домашньою ареною і буде грати на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.