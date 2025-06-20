Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Дебютант УПЛ припинить співпрацю одразу з чотирма футболістами – ЗМІ

Олексій Мурзак — 20 червня 2025, 15:57
Дебютант УПЛ припинить співпрацю одразу з чотирма футболістами – ЗМІ
СК Полтава

СК Полтава може припинити співпрацю одразу з чотирма гравцями.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, йдеться про захисників Іллю Ходула (6 матчів) та Дениса Червінського (3 гри), хавбека Володимира Тименка (7 матчів) та форварда Богдана Шмигельського (8 поєдинків).

За підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ.

Читайте також :
Відео СК Полтава в УПЛ: клуб з аматорів, тренер-нащадок репресованих і крах Ворскли

Як відомо, Полтава та Ворскла не поділили стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Однойменна з містом команда надала договір до УАФ про спільне використання спортивних споруд.

Згодом у Ворсклі повідомили, що договір на використання стосувався лише тренувального поля зі штучним покриттям. У підсумку Полтава вирішила питання із домашньою ареною і буде грати на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.

СК Полтава Чемпіонат України, УПЛ

СК Полтава

СК Полтава в УПЛ: клуб з аматорів, тренер-нащадок репресованих і крах Ворскли
УПЛ затвердила склад учасників на сезон 2025/26 і назвала дату старту нового чемпіонату
Полтава отримала атестат на участь в УПЛ
Боженька все бачить: директор СК Полтава – про виліт Ворскли з УПЛ
Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2025/26

Останні новини