Захисник Полтави отримав 6-місячну дискваліфікацію

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав захисника Полтави Олега Веремієнка піврічною дискваліфікацією за грубий фол у матчі 6-го туру Першої ліги проти Інгульця (0:0).

Про це повідомляє УАФ.

У середині поля 27-річний центрбек двома ногами стрибнув у півзахисника гостей Назара Приходька. Внаслідок цього зіткнення 24-річний гравець Інгульця зазнав тяжкої травми, залишив поле на ношах, переніс операцію, а на його відновлення піде від 6 до 9 місяців.

При винесенні рішення комітет врахував високий рівень небезпеки, надмірну силу контакту та важкі наслідки для здоров'я постраждалого.

Тяжкість травми розглядалася в комплексі з характером порушення, ризиками для здоров'я та іншими обставинами матчу.

Раніше повідомлялося, що гравець бразильського Інтернасьонала Віктор Габріел отримав одну з найбільш незвичних дискваліфікації у історії футболу.