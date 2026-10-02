Полтава переграла Чернігів у 10 турі Першої ліги

У п'ятницю, 2 жовтня, СК Полтава у стартовому матчі 10 туру чемпіонату України у Першій лізі переграла Чернігів.

Зустріч, яка неодноразово переривалася через повітряні тривоги, завершилася з рахунком 3:2.

Чернігівці вийшли вперед уже на 2-й хвилині гри завдяки голу Симона Галояна. На це полтавці відповіли влучним ударом Микити Кононова.

На старті другої половини гості завдяки обвідному удару Максима Сердюка знову повели в рахунку. Проте Полтава відігралася після атаки, яку замкнув Дмитро Касімов. За чотири хвилини Сулейман Сейтхалілов перехопив м'яч у голкіпера суперників і забив переможний гол.

Чемпіонат України – Перша ліга

10 тур, 2 жовтня

СК Полтава – ФК Чернігів 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Галоян, 1:1 – 21 Кононов, 1:2 – 53 Сердюк, 2:2 – 68 Касімов, 3:2 – 72 Сейтхалілов

Нагадаємо, Полтава в минулому турі в гостях поступилася Куликів-Білці. Перемога над Черніговом дозволила підопічним Ігоря Тимченка очолити турнірну таблицю першості. Чернігів залишився на 14-й позиції.