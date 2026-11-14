Фенікс-Маріуполь переграв Вікторію в 16 турі Першої ліги, матч Полтави та Агробізнеса перенесено

У суботу, 14 листопада, 16 тур Першої ліги продовжився двома матчами.

Фенікс-Маріуполь завдяки голу Ременяка переграв Вікторію в боротьбі за першу сходинку турнірної таблиці і тепер обидва колективи мають по 31 заліковому балу.

Чемпіонат України – Перша ліга

16 тур, 14 листопада

Вікторія – Фенікс-Маріуполь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ременяк, 74

В іншому матчі ігрового дня Агробізнес в гостях упевнено перемагав Полтаву на момент 71-ї хвилини 4:1, але поєдинок, у підсумку, не дограли через тривалу повітряну тривогу. Залишок другого тайму команди планують дограти 15 листопада об 11:00.

Напередодні 16 тур Першої ліги відкрився нічиєю Колоса-2 та Прикарпаття.