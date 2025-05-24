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СК Полтава переграла Металіст та пробилась до УПЛ, Металіст 1925 здобув бронзу й зіграє у стикових матчах

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 13:56
СК Полтава переграла Металіст та пробилась до УПЛ, Металіст 1925 здобув бронзу й зіграє у стикових матчах
СК Полтава

У суботу, 24 травня, відбулась низка матчі в межах 8 туру Першої ліги у групі підвищення у класі.

СК Полтава вирвала перемогу в матчі з Металістом та напряму пробилась до Прем'єр-ліги.

ЮКСА програла Буковині та завершила чемпіонат на останньому місці у групі. Агробізнес не втримав перемогу над Металістом 1925. Зазначимо, що навіть у разі збереження рахунку 1:0, харків'яни б фінішували вище за суперників через кращу різницю забитих та пропущених.

Таким чином, Епіцентр та СК Полтава напряму вийшли до УПЛ, а Металіст 1925 та Кудрівка зіграють у стикових матчах з Лівим Берегом та Ворсклою відповідно.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга
Група підвищення у класі
8 тур, 24 травня

Агробізнес – Металіст 1925 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Войтиховський, 55, 1:1 – Мба, 90

Буковина – ЮКСА 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Кожушко, 36, 2:0 – Бойчук, 42

Епіцентр – Кудрівка 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Демченко, 17, 1:1 – Лєгостаєв, 34, 2:1 – Демиденко, 80

Металіст – СК Полтава 0:1 (0:0)

Гол: Стрельцов, 84

Standings provided by Sofascore

Напередодні завершився матч 30 туру УПЛ, за підсумками якого Інгулець повернувся у Першу лігу.

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