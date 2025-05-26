Розриваємо всі стосунки з СК Полтава: віцепрезидент Ворскли – про новачка УПЛ

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак різко відреагував на інформацію, що СК Полтава при проходженні атестації на допуск в Українську Прем'єр-лігу вказала, що гратиме домашні матчі на стадіоні ім. О. Бутовського.

Про це функціонер розповів у коментарі "Полтавщина Спорт",

"Інформація, яка шириться – правдива. Про те, що Полтава орендувала стадіон і збирається його з нами ділити я дізнався в четвер з листа від УАФ. В Асоціації попросили підтвердити цю інформацію, чого я звісно ж не зробив. З нами ніхто не вів перемовин. Це дуже непорядно. Знаєте, можете так і написати – я розриваю всі стосунки з цим клубом. Вони грали у нас на стадіоні "Молодіжний" за мінімальну ціну з усіх можливих, я і Ворскла завжди йшли їм назустріч. Вони ж нам зараз просто наклали на голову. На стадіоні "Ворскла ім. Олексія Бутовського" базується доросла команда, жіноча команда, команда U-19. Не можна просто так взяти й в останній момент додати додаткову команду яка тут постійно гратиме. Вони отак за спиною хочуть поставити нас у незручне становище", – розповів Лисак.

Зазначимо, що стадіон "Ворскла ім. Олексія Бутовського" також вказаний як резервна арена харківського "Металіста 1925".

Нагадаємо, за підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ.

Проте нещодавно журналіст Михайло Співаковський повідомив, що у команди можуть виникнути проблеми з отриманням атестації.