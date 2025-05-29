СК Полтава визначилась із домашнім стадіоном на сезон-2025/26

СК Полтава розв'язала проблеми із місцем проведення домашніх матчів сезону-2025/26 в УПЛ.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Так, президент полтавського колективу Сергій Іващенко підписав угоду з представником кропивницького стадіону "Зірка" про оренду на усю наступну кампанію.

"За підсумками двосторонньої зустрічі представники дійшли згоди про використання стадіону Зірка у Кропивницькому та підписали відповідний договір про співпрацю.

Згідно з умовами угоди, команда СК Полтава може грати матчі УПЛ у сезоні 2025/26 на стадіоні Зірка, який атестований Українською асоціацією футболу як місце проведення змагань еліти українського футболу. Тож Кропивницький, який скучив за футболом найвищого рівня, може знову побачити матчі УПЛ", – йдеться у повідомлення Полтави.

Зазначимо, що арена вміщає 13 305 глядачів, а остання реконструкція відбулась у 2014 році.

За підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ. Втім, українські інсайдери повідомили, що клуб може мати певні проблеми з атестацією.

Сам СК вказав резервною ареною стадіон "Ворскла", що дуже не сподобалось віцепрезиденту сусідів по місту Олегу Лисаку.