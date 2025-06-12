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Полтава отримала атестат на участь в УПЛ

Олексій Мурзак — 12 червня 2025, 17:45
Полтава отримала атестат на участь в УПЛ
facebook.com/stanislav.majzus

СК Полтава отримала атестат на участь в Українській прем’єр-лізі у сезоні 2025/2026.

Про це повідомив виконавчий директор клубу Станіслав Майзус на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю уболівальників СК Полтава з отриманням клубом Атестату на виступи в елітному футбольному дивізіоні - УПЛ! Щиро дякую за підтримку!", – написав він.

Вже у коментарі виданню Український футбол Майзус також повідомив, що домашні матчі клуб проводитиме на стадіоні "Зірка" в Кропивницькому, водночас КСК "Ніка", що розташований в Олександрії, буде для команди резервною ареною.

Він також додав, що через зміну керівництва Ворскли, яка вилетіла у Першу лігу, клуб може знову спробувати домовитися грати домашні поєдинки на стадіоні імені Бутовського в Полтаві.

"На наступному тижні змінюється керівництво у Ворскли, тому, все може бути. В нашій країні нічого не можна виключати, взагалі. На жаль…", – підкреслив виконавчий директор Полтави.

Як відомо, після виходу СК Полтава до УПЛ команди в місті не поділили стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Однойменна з містом команда надала договір до УАФ про спільне використання спортивних споруд.

Згодом у Ворсклі повідомили, що договір на використання стосувався лише тренувального поля зі штучним покриттям. У підсумку Полтава вирішила питання із домашньою ареною і буде грати на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.

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