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У керівництві Ворскли очікується ротація

Андрій Мошкун — 11 червня 2025, 19:29
У керівництві Ворскли очікується ротація
ФК Ворскла

Полтавську Ворсклу очікує зміна президента клубу.

Про це пише Sport.ua.

За інформацією видання, найближчим часом почесний президент полтавського клубу Костянтин Жеваго збирається залишити свою посаду і відійти від футбольних справ.

На його місце може прийти Олексій Шалаєв – один з керівників друголігового Гірник-Спорта з Полтавської області та ймовірний родич Костянтина Жеваго.

Раніше повідомлялося, що Ворскла точно не припинить своє існування, проте може відмовитися від виступів на рівні Першої ліги. Після звільнення Юрія Максимова команда залишилася без головного тренера.

Костянтин Жеваго Юрій Максимов Чемпіонат України, Перша ліга Ворскла Полтава

Костянтин Жеваго

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