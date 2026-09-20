Полтава розгромила Металіст, Агробізнес переграв Олександрію у 8 турі Першої ліги

У неділю, 20 вересня, низкою матчів продовжився восьмий тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

СК Полтава реабілітувалась за поразку у минулому турі від Локомотива та переграла у домашньому матчі харківський Металіст з рахунком 3:0.

Водночас Прикарпаття вдома обіграло ФК ЮКСА. Єдиний і переможний гол на 68-й хвилині забив Максим Проців.

У ще одному протистоянні ігрового дня Агробізнес з мінімальним рахунком переміг Олександрію.

Ще два поєдинки, а саме: Чернігів – Інгулець, був відкладений, а зустріч Локомотива Київ та Куликів-Білки було призупинено через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – Перша ліга

8-й тур, 20 вересня

СК Полтава – Металіст (Харків) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Сейтхалілов, 2:0 – 44 Кобзар, 3:0 – 87 Сад

ФК Чернігів – Інгулець (Петрове) відкладено

Локомотив (Київ) – Куликів-Білка (Куликів) призупинено

Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – ЮКСА (Тарасівка) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 68 Проців

Агробізнес (Волочиськ) – ФК Олександрія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 58 Рудюк

15:30 Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) – Полісся-2 (Житомир)

Нагадаємо, напередодні тур стартував поєдинком в Обухові між Колосом-2 і Пробоєм Городенка. Господарі здобули перемогу з рахунком 4:2.