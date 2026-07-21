Полтава гратиме домашні матчі сезону-2026/27 на арені Ворскли

СК Полтава з сезону-2026/27 проводитиме домашні матчі на центральному стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського.

Про це у Фейсбук повідомив виконавчий директор клубу Станіслав Майзус.

Він наголосив, що команда повертається до гри в рідному місті після вимушеної паузи та складного періоду без стабільної домашньої арени.

"Ми вирішили грати домашні матчі сезону-2026/27 на центральному стадіоні "Ворскла" (підписавши відповідну угоду) і я, користуючись можливістю, хочу запросити всіх полтавців та гостей нашого міста підтримати команду. Для нас надзвичайно важливим питанням є підтримка трибун. Ціна на квитки буде демократичною - від 100 гривень", – написав Майзус.

Напередодні Полтава оголосила про припинення співпраці з головним тренером команди Павлом Матвійченком.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Полтава втратила місце в УПЛ та виступатиме в Першій лізі.