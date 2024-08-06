Польський футбольний союз відсторонив арбітрів, які влаштували алкотур напередодні матчу Динамо — Рейнджерс
Бартош Франковський та Томаш Мусял, які мали працювати на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Рейнджерс, відсторонені Польським футбольним союзом.
Про це повідомляє TVP Sport.
Нагадаємо, напередодні Франковського та Мусяла затримали в нетверезому стані. Чоловіки намагалися поцупити дорожній знак. Результати визначення вмісту алкоголю в крові показали понад 1,5 проміле.
Нагадаємо, номінально домашній матч Динамо — Рейнджерс відбудеться сьогодні, 6 серпня, в польському Любліні. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.