Польський футбольний союз відсторонив арбітрів, які влаштували алкотур напередодні матчу Динамо — Рейнджерс

Бартош Франковський та Томаш Мусял, які мали працювати на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Рейнджерс, відсторонені Польським футбольним союзом.

Про це повідомляє TVP Sport.

Нагадаємо, напередодні Франковського та Мусяла затримали в нетверезому стані. Чоловіки намагалися поцупити дорожній знак. Результати визначення вмісту алкоголю в крові показали понад 1,5 проміле.

Według naszych ustaleń kontrakty sędziów Bartosza F. i Tomasza M. zostaną zerwane. pic.twitter.com/OKvbwjGfpo — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 6, 2024

Нагадаємо, номінально домашній матч Динамо — Рейнджерс відбудеться сьогодні, 6 серпня, в польському Любліні. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.