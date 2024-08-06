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Польський футбольний союз відсторонив арбітрів, які влаштували алкотур напередодні матчу Динамо — Рейнджерс

Ігор Чернявський — 6 серпня, 18:30
Польський футбольний союз відсторонив арбітрів, які влаштували алкотур напередодні матчу Динамо — Рейнджерс

Бартош Франковський та Томаш Мусял, які мали працювати на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Рейнджерс, відсторонені Польським футбольним союзом.

Про це повідомляє TVP Sport.

Нагадаємо, напередодні Франковського та Мусяла затримали в нетверезому стані. Чоловіки намагалися поцупити дорожній знак. Результати визначення вмісту алкоголю в крові показали понад 1,5 проміле.

Нагадаємо, номінально домашній матч Динамо — Рейнджерс відбудеться сьогодні, 6 серпня, в польському Любліні. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Динамо Київ Рейнджерс Ліга чемпіонів-2024/25

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