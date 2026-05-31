Польща – Україна. Огляд дебютної перемоги Мальдери на чолі збірної

Софія Кулай — 31 травня 2026, 22:27
У неділю, 31 травня, збірна України з футболу перемогла у товариському матчі Польщу (2:0) у Вроцлаві.

Авторами переможних голів у складі "синьо-жовтих" стали Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Останній впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка (48 результативних ударів) у футболці національної команди. Досвідченому футболісту київського Динамо для повторення гольового досягнення потрібно забити лише один м'яч.

Андреа Мальдера із позитивного результату розпочав свій шлях у збірній України. Після матчу італійський наставник поділився своїми емоціями від дебютної гри.

Польща – Україна 0:2 (0:2)

Гол: 0:1 – 34 Яремчук, 0:2 – 44 Ярмоленко

Огляд матчу

Раніше Ярмоленко висловився про своє переможне повернення у національну команду, а головний тренер збірної розповів, чи будуть кадрові зміни у складі України на наступний товариський поєдинок з Данією. Зустріч запланована на 7 червня та розпочнеться о 19:30 (за київським часом).

