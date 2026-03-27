Левандовський – про перемогу Польщі над Албанією: Можливо, це був не матч нашої мрії, але я не буду скаржитися

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовський відреагував на перемогу над Албанією (2:1) у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Його слова наводить УЄФА.

Форвард каталонської Барселони запевнив, що найголовніше у цьому матчі був фінальний результат. Капітан польської команди анонсував сюрпризи перед очною грою зі Швецією.

"Можливо, це був не матч нашої мрії, але я не буду скаржитися. Ми перемогли, і це найголовніше. Тепер у нас є час проаналізувати, що ми зробили добре, що потрібно покращити, і ми спробуємо внести деякі зміни перед матчем зі Швецією", – сказав Левандовський.

Відзначимо, що Роберт став одним із двох авторів голів в албанські ворота. На 63-й хвилині Левандовський зрівняв цифри на табло, а через 10 хвилин Пйотр Зелінський вивів поляків уперед. Польща довела свою серію без поразок вже до семи поєдинків.

Фінал плейоф відбору на Мундіаль Польща – Швеція відбудеться 31 березня о 21:45 (за київським часом).

Нагадаємо, що збірна Швеції у півфіналі плейоф впевнено обіграла Україну 3:1. Нападник Віктор Дьокереш оформив хеттрик у ворота Анатолія Трубіна. Збірна України побила абсолютний світовий рекорд зі знаком мінус. "Синьо-жовті" вшосте програли у стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу.