Перша перемога у 2025 році: Полісся розгромило Баллкані у товариському матчі

У вівторок, 28 січня, Полісся провело третій товариський матч у межах свого тренувального збору.

"Вовки" після поразки від польської Лехії (0:1) та чеського Яблонеця (1:3) здобули першу перемогу на зборах. Український клуб обіграв косовський Баллкані з рахунком 3:0. Голами у складі Полісся відзначились Батіста, Борис Крушинський та Богдан Леднєв.

Товариський матч

28 січня

Полісся – Баллкані 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Батіста, 2:0 – 50 Крушинський, 3:0 – 66 Леднєв

Полісся 1 тайм: Кудрик, Михайліченко, Матіч, Віалле, Майсурадзе (Хадрой), Бабенко, Андрієвський, Бітон (Караман), Назаренко, Гуцуляк, Батіста (Венделл).

Полісся 2 тайм: Сунцов, Михайліченко (Майсурадзе), Чоботенко, Сарапій, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефі, Лєднєв, Крушинський, Есоно (Венделл).

Далі у Полісся заплановані ще чотири матчі: проти Динамо Батумі (4 лютого), Арки (5 лютого), Бєльців (12 лютого) та Карпат (12 лютого).

Раніше з'явилася інформація, що один з гравців житомирського клубу може опинитися в МЛС.