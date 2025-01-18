Полісся прикро поступилось Лехії у товариському матчі

У суботу, 18 січня, житомирське Полісся в межах навчально-тренувального збору в Туреччині зіграло перший матч у 2025 році.

Суперником українського колективу була польська Лехія, яка завдяки голу Томаша Бобчека на 90+5 хвилині здобула перемогу.

Товариський матч

18 січня

Лехія (Польща) – Полісся (Україна) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+5 Бобчек

Полісся перший тайм: Кудрик, Смоляков, Сарапій, Віалле, Хадрой (Майсурадзе), Бабенко, Караман, Йосефі (Бітон), Гуцуляк, Крушинський, Пайшао.

Полісся другий тайм: Волинець, Михайліченко, Матіч, Чоботенко (Майсурадзе), Майсурадзе (Тейлор), Мельниченко, Андрієвський, Бітон (Таллес), Назаренко, Лєднєв, Венделл.

Наступним суперником "вовків" буде чеський Яблонець, матч з яким відбудеться у суботу, 25 січня.

Нагадаємо, раніше Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря.