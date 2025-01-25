Полісся зазнало другої поразки поспіль на зборах, цього разу програвши Яблонцю

У суботу, 25 січня, Полісся провело другий товариський матч у межах свого тренувального збору.

Після поразки від польської Лехії (0:1) наступним суперником команди Імада Ашура став чеський Яблонець. Ця гра також не подарувала приємних емоцій.

На перерву команди пішли за мінімальнох переваги чехів, які ближче до кінця поєдинку зуміли довести рахунок до розгромного.

Але й "вовки" не пішли з поля без забитого голу. Єдиний результативний удар українців опинився на рахунку Богдана Лєднєва.

Товариський матч

25 січня

Яблонець – Полісся 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Пушкач, 2:0 – 78 Шевчик, 3:0 – 81 Канакімана, 3:1 – 84 Лєднєв.

Склад Полісся на перший тайм: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Матіч, Майсурадзе, Мельниченко, Таллес, Йосефі, Есоно, Гуцуляк, Батіста (Венделл).

Склад Полісся на другий тайм: Кудрик, Крушинський, Чоботенко, Віалле, Хадрой, Бабенко, Андрієвський, Караман, Назаренко, Лєднєв, Венделл (Пайшао).

Зазначимо, що в цій грі дебютував новий форвард команди Факундо Батіста.

Далі у Полісся заплановані ще п'ять матчів: проти Баллкані (28 січня), Динамо Батумі (4 лютого), Арки (5 лютого), Бєльців (12 лютого) та Карпат (12 лютого).

Раніше з'явилася інформація, що один з гравців житомирського клубу може опинитися в МЛС.