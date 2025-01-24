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Гравець Полісся може перейти в іменитий клуб з МЛС

Микола Дендак — 24 січня 2025, 12:40
Гравець Полісся може перейти в іменитий клуб з МЛС
Артем Смоляков
ФК Полісся

Третя команда МЛС сезону 2024 Лос-Анджелес зробив пропозицію Поліссю щодо захисника Артема Смолякова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що за цей перехід Полісся отримає 2 мільйони доларів та відсоток від подальшого продажу гравця. Наразі перемовини між клубами перебувать на фінальній стадії.

За Лос-Анджелес виступає Марлон, відомий в Україні за виступами в Шахтарі, а також зірковий нападник Олів’є Жиру.

У поточному сезоні Смоляков зіграв за свій клуб 19 поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти. Також житомирці відмовилися продавати свого легіонера в мексиканський клуб.

Лос-Анджелес Полісся МЛС Артем Смоляков

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