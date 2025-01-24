Гравець Полісся може перейти в іменитий клуб з МЛС

Третя команда МЛС сезону 2024 Лос-Анджелес зробив пропозицію Поліссю щодо захисника Артема Смолякова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що за цей перехід Полісся отримає 2 мільйони доларів та відсоток від подальшого продажу гравця. Наразі перемовини між клубами перебувать на фінальній стадії.

За Лос-Анджелес виступає Марлон, відомий в Україні за виступами в Шахтарі, а також зірковий нападник Олів’є Жиру.

У поточному сезоні Смоляков зіграв за свій клуб 19 поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні житомирське Полісся завершило підписання уругвайського нападника Факундо Батісти. Також житомирці відмовилися продавати свого легіонера в мексиканський клуб.