Олександрія замінить Рух у перехідних матчах за право грати в УПЛ

Сергій Шаховець — 26 травня 2026, 16:08
ФК Олександрія

Олександрія зіграє у стикових матчах за право збереження прописки в УПЛ.

Про це повідомила пресслужба "містян" з посиланням на рішення УПЛ.

У вівторок, 26 травня, відбулися загальні збори учасників Української Прем'єр-ліги, на яких було розглянуто офіційну заяву Руху щодо виключення головної команди клубу зі змагань Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26.

За підсумками зборів клуби УПЛ задовольнили заяву Руху.

Відповідно до положень Регламенту змагань, місце Руху у матчах плей-оф за право участі в Українській Прем'єр-лізі сезону 2026/27 займає Олександрія.

Жеребкування відбудеться 27 травня. За його результатами буде визначено, який із матчів плейоф Олександрія проведе вдома, а який – на виїзді.

1 червня стане відомий суперник "містян" у перехідних матчах, які відбудуться 5 та 9  червня.

Нагадаємо, що Олександрія завершила чемпіонат на 15-му місці турнірної таблиці УПЛ та повинна була напряму вилітати до Першої ліги. Натомість Рух фінішував на 14-й сходинці та мав грати у стикових поєдинках.

Раніше також повідомлялося, що основна команда львівського Руха гратиме у Другій лізі.

Олександрія Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ

