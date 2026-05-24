Полісся та Рух назвали склади на матч 30 туру УПЛ

Головні тренери Полісся та Руху визначилися зі стартовими складами на матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 24 травня.

Стартові склади команд

Бущан, Кравченко, Сарапій, Назаренко, Філіппов, Михайліченко, Краснічі, Андрієвський, Борел, Брагару, Гайдучик. Рух: Клименко, Підгурський, Слюсар, Копина, Роман, Кітела, Притула, Таллес, Невес, Діалло, Алмазбеков.

Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є Полісся, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,14. Натомість на успіх Руху можна поставити з коефіцієнтом 26,00, на нічию – 7,50.

