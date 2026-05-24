Полісся – Рух. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ

У неділю, 24 травня, відбудеться матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025/26, у якому житомирське Полісся зустрінеться з Рухом.

Поєдинок у Житомирі на Центральному міському стадіоні розпочнеться о 13:00.

Матч Полісся – Рух можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Востаннє суперники зустрічалися 7 грудня 2025 року. Тоді мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобули підопічні Івана Федика. Єдиний гол в матчі забив захисник "жовто-чорних" Юрій Копина.

У турнірній таблиці УПЛ Полісся посідає третє місце та претендує на срібні нагороди. Відставання від черкаського ЛНЗ становить лише один бал. Львівський Рух у 29 попередніх турах набрав 21 очко та йде на 14-му місці.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є житомирські "вовки", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,12. Нічия – 9,40. Виграш гостей – 29,00.

