Полісся – Рух: букмекери назвали фаворита вирішального матчу за бронзу УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на вирішальний поєдинок 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Полісся вдома прийматиме львівський Рух.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є житомирський клуб, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,12. Нічия – 9,40. Виграш гостей – 29,00.

Поєдинок відбудеться 24 травня на центральному стадіоні Житомира. Стартовий свисток має пролунати о 13:00. Одночасно з ним також стартують матчі Динамо – Кудрівка, Верес – Металіст 1925 та Полісся – Рух.

Зазначимо, що наразі Полісся посідає 3 місце в турнірній таблиці, перебуваючи в 1 балі від другого ЛНЗ, а Рух гарантовано потрапив у перехідні матчі з 14 сходини. Вони мають у своєму активі 56 і 21 очко відповідно.

Для "срібла" УПЛ житомирцям необхідно обігрувати Рух та сподіватися на втрату очок від ЛНЗ.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.