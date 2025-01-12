Може дійти навіть до суду: Полісся виступило із заявою щодо відходу Макуана

Полісся відреагувало на нещодавній коментар свого гравця Бені Макуана про відхід з клубу. У заяві йдеться про те, що футболіст має чинний контракт, тому ці дії протиправні.

Пресслужба команди опублікувала цю заяву в соцмережах.

Зазначається, що у разі невиконання прямих обов'язків клуб звернеться до компетентних установ, і справа може дійти навіть до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

"Полісся сприймає коментар Бені Макуана в публічній площині, як той, що має на меті завдати репутаційних збитків клубу, ухиляння від виконання чинного контракту та саботажу спортивної діяльності клубу.

Офіційно заявляємо, що клуб відповідально виконував і виконує усі взяті на себе зобовʼязання щодо гравця упродовж співпраці. Натомість з боку гравця системно допускалися порушення пунктів контракту щодо дисципліни, професійної поведінки та інших вимог. Коментар Макуана в публічній площині сприймаємо як продовження цих дій ", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що конголезець приєднався до "вовків" влітку 2023 року. У цьому сезоні Бені зіграв 7 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Чинний контракт Макуана з Поліссям було розраховано до літа 2028 року. Раніше його вже виключали з основного складу команди, проте надавали шанс відновити довіру.