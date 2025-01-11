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Дякую, Житомире: Макуана оголосив про відхід з Полісся

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 09:05
Дякую, Житомире: Макуана оголосив про відхід з Полісся
Бені Макуана
instagram.com/benimakouana28

Вінгер Полісся Бені Макуана оголосив про відхід з клубу.

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

"Не знаю, як дякувати цьому місту, що дав мені все. Дякую, Житомире, я ніколи тебе не забуду. Слава Україні", – написав Макуана.

Зазначимо, що конголезець приєднався до "вовків" влітку 2023 року. У цьому сезоні Бені зіграв 7 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Діючий контракт Макуана з Поліссям було розраховано до літа 2028 року.

Нагадаємо, у грудні футболіста відправили в дубль через проблеми з поведінкою.

Раніше Макуана вже виключали з основного складу команди, проте надавали шанс відновити довіру.

Полісся Бені Макуана

Бені Макуана

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