В Поліссі вирішили дати другий шанс опальному легіонеру

Конголезький вінгер Бені Макуана повернувся до тренувань з першою командою Полісся.

Про це повідомив Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, гравця повернули із заслання в Полісся-2, яке було пов’язане з непрофесіоналізмом футболіста. Коли в головного тренера "вовків" Імада Ашура запитали про причини переведення Макуана в дубль, наставник відповів, що ніхто не може бути вище колективу.

Нагадаємо, 22-річний конголезець був головною зіркою Полісся в попередньому сезоні – у 18 матчах УПЛ він забив 4 голи та віддав 3 асисти. Втім, з початком нової кампанії Бені випав з основи – у складі житомирської команди яскраво засяяли Олександр Назаренко (7+4 у восьми матчах) та Олексій Гуцуляк (5+2).