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Український тренер назвав головну проблему Полісся

Денис Іваненко — 20 серпня 2026, 09:46
Український тренер назвав головну проблему Полісся
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

Олександр Бабич висловився про першу втрату очок Полісся в новому сезоні УПЛ після поразки від Зорі (1:2) у третьому турі.

Його слова передає Sport.ua.

Український тренер відзначив контроль м'яча командою Руслана Ротаня. Водночас він звернув увагу на гру в захисті, назвавши це головною проблемою "вовків".

"Гадаю, що все-таки програло Полісся. Підопічні Руслана Ротаня контролювали м'яч, команда не відходила від свого стилю гри. А ось Зоря терпіла, луганці створили кілька моментів, але перегрупувалися та змогли переломити хід поєдинку.

Фундамент – це надійна гра в обороні, зокрема воротаря. Полісся у цьому сезоні пропускає в кожному матчі. Це й є зараз їхня головна проблема", – сказав Бабич.

Зазначимо, що Полісся після трьох турів має шість очок у своєму активі. Підопічні Руслана Ротаня наразі посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ.

"Вовки" в наступному матчі зіграють проти Шахтаря. Він відбудеться 29 серпня та має розпочатись о 18:00.

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