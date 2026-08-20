Український тренер назвав головну проблему Полісся

Олександр Бабич висловився про першу втрату очок Полісся в новому сезоні УПЛ після поразки від Зорі (1:2) у третьому турі.

Його слова передає Sport.ua.

Український тренер відзначив контроль м'яча командою Руслана Ротаня. Водночас він звернув увагу на гру в захисті, назвавши це головною проблемою "вовків".

"Гадаю, що все-таки програло Полісся. Підопічні Руслана Ротаня контролювали м'яч, команда не відходила від свого стилю гри. А ось Зоря терпіла, луганці створили кілька моментів, але перегрупувалися та змогли переломити хід поєдинку.

Фундамент – це надійна гра в обороні, зокрема воротаря. Полісся у цьому сезоні пропускає в кожному матчі. Це й є зараз їхня головна проблема", – сказав Бабич.